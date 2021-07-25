Барнаул, 25 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Минздрав РФ, подсчитав, в каких регионах живёт больше всего людей с лишним весом, выяснил, что лидером такого рейтинга стал Алтайский край. Там доля людей с ожирением составляет 4,53 тыс. на 100 тысяч населения.

Э. Клаус «Богатство и бедность» 1880

В социальных сетях это известие активно комментируют. Причём большинство авторов сообщений пишут, что так происходит не потому, что жители Алтая игнорируют занятия спортом. Причина — в низких доходах.

«Причина основная — в доходах жителей края. Макарошки+майонез+картошка+хлебные изделия в большом количестве. На постную говядину, рыбу, фрукты и так далее не хватает», — отмечает в телеграм-канале altayvalenok Евгений Николаевич.

«Денег нет, значит жрачка отвратительная покупается. И картошка», — подтверждает Олег Волошин.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Алтайского края составила 30 679 рублей.

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Ранее депутат Топчихинского райсовета Вячеслав Лаптев говорил о том, что в Алтайском крае сельчане уже вынуждены покупать еду в долг. Комментируя слова главы российского правительства Михаила Мишустина, назвавшего причиной роста цен жадность отдельных производителей и торговых сетей, парламентарий также отметил, что в регионе открыто более 40 дискаунтеров крупнейшей в РФ сети «Светофор», а самым ходовым товаром там являются обрезанные, почти без мяса, свиные ребра по 170 рублей за килограмм и замороженный «стейк индейки на кости» по 208,90 рубля за килограмм.

Впрочем, не все сельские жители могут даже такой белок себе позволить. Также много топляков живёт в Удмуртии (2,4754 тыс. на 100 тыс.) и Смоленской области (2,4578 тыс. на 100 тыс.).

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