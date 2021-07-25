Вашингтон, 25 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Общее количество загрузок приложения видеохостинга YouTube на устройства под управлением операционной системы Android превысило 10 млрд. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Приложение YouTube в мировом рейтинге загрузок уступает только магазину Google Play. Оба этих приложения устанавливаются по умолчанию на большинство устройств Android перед продажей.

В настоящее время во всём мире используется около 3 млрд активных устройств под управлением Android. В рейтинге загрузок учитываются все повторные установки приложения, а также более ранние загрузки на уже не используемые смартфоны и другие мобильные устройства.

Всего в мире насчитывается 14 Android-приложений с количеством загрузок более 5 млрд. 11 из этих приложений, включая YouTube, Google Maps и Gmail, принадлежат компании Google, разработавшей систему Android. Ещё три приложения — Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp — принадлежат американской компании Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Японии начало антимонопольное расследование в отношении компаний Google и Apple в связи с доминирующим положением на рынке мобильных приложений.