Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге будет сопровождать сильный ветер. Ухудшение погодных условий в городе на Неве ожидается к полудню, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Андреевский флаг

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 июля начиная с 12:00—15:00 мск ожидается усиление западного, юго-западного ветра скоростью 12−14 м/с.

«Высота волн 0,5−1,0 метра», — говорится в сообщении.

Отметим, в течение дня в Петербурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +24…+26 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.