Иркутск, 25 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3644 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 25 июля 2021 года.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 83 445 человек (+389 за последние сутки). Госпитализированы 5592 (+60 за последние сутки). Выздоровели 72 877 пациентов (+177 за последние сутки).

Ещё 366 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за последние сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 32 человека