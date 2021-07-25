Чита, 25 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 54 905, причём 298 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 49 065 пациентов (+241 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1122 человека (+9 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 207 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за последние сутки), 71 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за последние сутки).

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