Москва, 25 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Новая наземная станция российский навигационной системы ГЛОНАСС будет размещена в Индии. Об этом сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков РИА Новости.

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

Пасынков рассказал, что сотрудники корпорации получили поручение по подготовке измерительной станции в индийском городе Бангалор. Он добавил, что ещё одна станция ГЛОНАСС может быть размещена в Индонезии.

«С индийской стороной уже достигнуты договоренности», — подчеркнул глава корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Размещение станции слежения за сигналами ГЛОНАСС в Индии позволит повысить точность навигационной системы. Сейчас ГЛОНАСС использует пять измерительных станций, расположенных за пределами России. Эти центры размещены на Кубе, в ЮАР и Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что власти Чехии отказали в размещении наземного центра ГЛОНАСС на территории страны.