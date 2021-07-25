Москва, 25 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Народная программа «Единой России» набирает обороты. Только за неделю на сайт проекта поступило более ста тысяч предложений от жителей регионов. Всего они заполнили более 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Это в том числе уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие. Наиболее активны в ходе онлайн-голосования за предложения по разделам программы жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Одно из самых популярных направлений сбора предложений в народную программу «Единой России» касается помощи семьям с детьми. В частности, люди предлагают назначать федеральные и региональные доплаты в беззаявительном порядке, оказывать комплексную помощь приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, а также увеличивать количество мест в детских садах и школах.

В сфере здравоохранения люди считают важным ввести систему целевого обучения в медицинских вузах, после окончания которых выпускники должны отработать определенное время по распределению. Также — предоставлять медицинским работникам готовое жилье и служебный транспорт, развивать практику оказания услуг телемедицины.

Помимо этого, по мнению жителей регионов, необходимо расширять и меры соцподдержки врачей, работающих на селе, — в том числе увеличить размер подъемных, расширить парк автомобилей скорой помощи и количество бригад, выезжающих в сельскую местность, реконструировать фельдшерско-акушерские пункты.

Одну из лидирующих позиций занимают и вопросы поддержки старшего поколения. Это помощь негосударственным социально ориентированным коммерческим и некоммерческим организациям, работающим с пожилыми, развитие программ активного долголетия, расширение госпрограммы социальной поддержки (включая уход на дому, социальное такси), предоставление товаров и услуг по льготным ценам.

Для людей с ОВЗ респонденты предлагают внедрить единый электронный сертификат на приобретение лекарств, обеспечить полный охват нуждающихся системой долговременного ухода, в том числе в интернатах, разработать меры для трудоустройства людей с инвалидностью.

Сбор предложений ведется не только онлайн. Жители регионов заполняют анкеты в общественных приемных «Единой России», а также участвуют в стратегических сессиях и экспертных круглых столах с общественниками и представителями профильных НКО.

Например, в Тюмени дискуссия была посвящена развитию науки и образования. Председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук (фракция «Единой России») назвал одним из актуальных вопросов прохождение студентами производственной практики во время учебы в вузах.

Сейчас они устраиваются на нее сами и нередко сталкиваются с трудностями. Упростить этот процесс могли бы льготные преференции для предприятий, которые будут брать практикантов и организованно работать с ними. В Перми в ходе общественных обсуждений региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов предложил снять ограничения для участия в федеральных программах по благоустройству для населенных пунктов с численностью населения менее 20 тыс. человек.

«Эти территории остаются за бортом, хотя там тоже необходимо проводить работы по благоустройству», — подчеркнул он.

В свою очередь, председатель регионального совета сторонников партии, председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» Ирек Хазиев поднял вопрос финансовых расходов самозанятых.

«В прошлом году был введен налог на самозанятых. Это правильно и удобно. Такого нет нигде в мире. Но забыли один момент. Когда самозанятые получают перевод, они платят комиссию как при переводе физическому лицу. Мы предлагаем приравнять самозанятых, чтобы банки квалифицировали их как юрлицо. Это облегчит работу очень многим людям», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, респонденты могут не только заполнить анкеты на сайте NP.ER.RU, но и оставить личные инициативы. Самые важные из них войдут в федеральный или региональный блок документа.

Напомним, «Единая Россия» уже провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.