Москва, 25 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Нарушение когнитивных функций, включая ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, является распространённым осложнением вирусных инфекций. Об этом сообщили опрошенные агентством ТАСС психологи и психиатры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что ухудшение когнитивных способностей не является характерной особенностью новой коронавирусной инфекции. Он объяснил, что любые вирусы могут влиять на центральную и периферическую нервную ткань, вызывая проблемы с концентрацией внимания и другие когнитивные нарушения.

«Это последствие любого вируса», — подчеркнул психотерапевт.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов добавил, что переболевшие COVID-19 пациенты достаточно часто жалуются на ухудшение памяти. Он отметил, что для восстановления когнитивных функций требуется не менее месяца, однако у всех этот процесс проходит по-разному.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что некоторые из переболевших COVID-19 сталкиваются с когнитивными нарушениями в комплексе с проблемами со сном и тревогой.