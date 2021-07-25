Барнаул, 25 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Алтайский край и Чукотка по-прежнему лидируют среди российских регионов с наибольшим количеством пациентов с расстройствами психики. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из статистического сборника Минздрава РФ.

Скриншот из игры Borderlands 3 Психи — лицо серии Borderlands и основной вид противников

«Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ — 10 012,3, Еврейская автономная область — 6437,6, Алтайский край — 5834,9», — говорится в сборнике.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году расстройства психики и поведения чаще всего в России также выявляли на Чукотке (9922,9 таких случаев на 100 тыс. населения). Два года назад у жителей Алтайского края выявили 6638,6 случая психических расстройств на 100 тыс. населения.

Далее следовали: Еврейский АО (6214,6), а также — Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Читайте также: Названы регионы России, где чаще всего выявляют расстройства психики