Санкт-Петербург, 25 июля 2021, 11:00 — REGNUM Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие в День ВМФ приурочено к 325-летию российского флота. Парад принимает президент России Владимир Путин.
Из-за пандемии парад проходит без допуска зрителей, однако трансляцию мероприятия со всех панорамных точек и с бортов кораблей ведут крупнейшие телевизионные каналы.
В парадном строе и статическом показе на Неве участвуют 18 кораблей и катеров, на Кронштадском рейде — 11 крупных надводных кораблей и четыре подводные лодки, в том числе атомные.
В воздушной части парада над Северной столицей пройдут 48 воздушных судов морской авиации, в том числе ударные вертолеты и палубные истребители, базирующиеся на авианесущих кораблях.
Гостями парада станут корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана.
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