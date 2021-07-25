Киев, 25 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. После запуска газопровода «Северный поток — 2» власти Украины должны будут решать проблему энергетической безопасности страны. Об этом сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Макогон признал, что в настоящее время транзит российского газа через территорию Украины гарантирует наличие этого энергоресурса в стране и обеспечивает военную безопасность. Он добавил, что эта ситуация может измениться после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Директор «Оператора ГТС Украины» также прокомментировал соглашение между США и Германией, которое предусматривает лоббирование продления транзита газа через Украину. Он заявил, что этот документ является простой декларацией и не даёт никаких гарантий того, что Украине удастся сохранить транзит.

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины», — подытожил Макогон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сможет получить «миллиарды и миллиарды долларов» благодаря проекту «Северный поток — 2».