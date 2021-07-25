Москва, 25 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Плановый отпуск АвтоВАЗа и предприятия LADA Ижевск продлился с 26 июля по 15 августа 2021 года. Об этом представители АвтоВАЗа сообщили агентству «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

В компании подчеркнули, что отпуск является плановым и не связан с дефицитом электронных компонентов. Также в АвтоВАЗе добавили, что в дилерских сетях сформирован необходимый запас автомобилей LADA.

В первой половине 2021 года АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал работу сборочных линий из-за сбоя в поставках электронных компонентов. Эта проблема является общей для отрасли — из-за нехватки чипов объёмы производства в 2021 году сократили все ведущие мировые производители.

Для компенсации этих издержек в период с сентября по ноябрь текущего года в АвтоВАЗе планируют продлить на один час рабочий день в производственных подразделениях с оплатой дополнительного рабочего времени в двойном размере. Это должно позволить увеличить производственный план на 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле главный экономист ING Greater China Ирис Панг рассказала, что в 2022 году проблема нехватки электронных компонентов для автомобильной промышленности может распространиться на отрасль производства смартфонов.