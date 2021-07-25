Барнаул, 25 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 25 июля 2021 года от коронавируса привились всего 459 806 человек (+4737 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего количества вакцинированных 117 075 жителей региона получили первую прививку (на 843 меньше, чем накануне) и 342 791 человек (+5640) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всю последнюю неделю темпы прививочной кампании на Алтае неуклонно снижаются. С 27 июля в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

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