Барнаул, 25 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3829 человек, причём 23 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 752 (-40 за последние сутки), из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 864 человека, +54 за последние сутки) и ОРВИ (37 317 человек, +210 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3119 детей (+21 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (60 458 человек, +273 за последние сутки) новый вирус победили 48 490 человек (всего +54 за последние сутки).

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