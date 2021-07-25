Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В город-порт Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин для участия в Главном военно-морском параде в День ВМФ России 25 июля. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Главный военно-морской парад Kremlin.ru

Главный военно-морской парад пройдёт одновременно на Неве в Петербурге и на Кронштадтском рейде. Также в этот день пройдут парады на всех российских флотах и базе РФ в Сирии.

В Главном военно-морском параде примут участие около четырёх тысяч военнослужащих ВМФ. В мероприятии будет задействовано более 50 кораблей, включая ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий», атомные подводные ракетные крейсеры «Орел» и «Вепрь». Также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации.

Традиция проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ введена указом президента России в июле 2017 года. Сам праздник установлен постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб в июне 1939 года.

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