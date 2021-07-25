Чита, 25 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Забайкальская железная дорога совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга — Укурей, обеспечивают перевозку пассажиров по маршрутам следования. Об этом 25 июля сообщает губернатор региона Александр Осипов.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

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По его словам, для помощи в перевозке пассажиров тех поездов, которые остановлены в результате разрушения моста на Транссибе, из Шилки в Чернышевск и в обратном направлении мобилизованы автобусы ассоциации «Читаавтотранс» в количестве 18 автобусов и ИП Меняйло — 15 автобусов.

В связи с ЧС, по информации ЗабЖД, изменён порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля. Изменения касаются поездов: ½ Москва — Владивосток, 61/62 Москва — Владивосток, 11/12 Владивосток — Самара и 7 Владивосток — Омск. При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока — до Хабаровска.

Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в связи с обильными осадками в Забайкалье произошёл смыв опоры моста на перегоне Куэнга — Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым.

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