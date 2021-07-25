Москва, 25 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram.

(сс) Free-Photos Концерт

«Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», — написал Разин.

Он добавил, что познакомился с продюсером, работая директором в группе «Мираж». Позже при участии Мускатина была создана группа «Ласковый май».

«Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны», — подытожил Разин.

Алексей Мускатин работал со многими российскими артистами, участвуя в создании групп «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» и «Динамит». Он был музыкальным директором Ирины Салтыковой и Сергея Чумакова, организовывал концерты рок-групп «Машина времени» и «Аквариум».