Якутск, 25 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. За последние двое суток площадь лесных пожаров в России, которые не тушат из соображений экономической целесообразности, увеличилась почти на 60 000 га. Судя по данным сайта «Авиалесохрана», на 25 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 057 630 га, по которым прекращена работа по тушению.

skeeze Лесные пожары

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Больше всего таких очков по-прежнему находится в Якутии. Там действует 98 пожаров на площади 864 721 га.

Помимо этого, пожары-отказники находятся в Камчатском крае, Магаданской области, в Хабаровском и Забайкальском краях, а также — Чукотке.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — отмечается в сводке.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории РФ было регистрировано 135 лесных пожаров общей площадью 1 000 073 га.

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