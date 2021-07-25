Бодайбо, Иркутская область, 25 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Лесные пожары, действующие в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, создали задымление в восьми населённых пунктах Бодайбинского района Приангарья. Об этом 25 июля сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

(сс) skeeze Лесной пожар

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По данным космического мониторинга и по сведениям, предоставленным от единых дежурно-диспетчерских служб, помимо самого города Бодайбо, задымление наблюдается в п. Апрельский, п. Артем, п. Кропоткин, п. Балахнинский, п. Васильевский, п. Перевоз, с. Б. Патом.

По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Приангарье продолжает оставаться напряженной: на 25 июля в регионе действуют 22 пожара на площади 35 191 га.

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