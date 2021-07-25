Париж, 25 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Специализированное учреждение ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО включило рассоложенный во Франции Кордуанский маяк в Список всемирного наследия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Решение о включении маяка в этот список было принято на заседании специального комитета 24 июля. Во Франции Коруданский маяк был включён в реестр исторических памятников в 1862 году.

Кордуанский маяк расположен в устье Жиронды, образованном слиянием рек Гаронна и Дордони. Высота маяка составляет 68 метров, что делает его одним из десяти высочайших традиционных маяков в мире.

Строительство маяка началось в 1584 году по инициативе «Чёрного принца» — старшего сына короля Англии Эдуарда III. Кордуанский маяк используется с 1612 года, являясь самым старым действующим маяком во Франции.