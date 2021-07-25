Иркутск, 25 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Приангарье продолжает оставаться напряженной. По данным территориального ГУ МЧС РФ на 25 июля, В регионе действуют 22 пожара (Братский — 1, Катангский — 16, Киренский — 2, Нижнеудинский — 1, Тайшетский — 1, Чунский — 1) на площади 35 191 га.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Причём локализовано только 12 из них на площади 5 833 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бодайбинском районе и городе Бодайбо Иркутской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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