Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Морская столица России Санкт-Петербург вместе со всей страной 25 июля отпразднует День Военно-морского флота. Самым ярким событием дня станет Главный Военно-морской парад, который начнется в 11 часов утра по московскому времени. Он состоится одновременно на Неве, в центре Петербурга, и на Кронштадтском рейде в Финском заливе, где будут представлены крупные корабли и атомные подлодки.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный Военно-морской парад в Петербурге (репетиция)

Однако из-за пандемии и нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, посмотреть на парад своими глазами обычным горожанам и гостям города не получится. Примыкающий к Неве центр Северной столицы и Кронштадт, «колыбель Российского флота», закроют от зрителей, чтобы избежать появления толпы. Увидеть все подробности парада можно будет в телетрансляции.

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Закрытия и ограничения

Все сады и скверы Кронштадта, где возможно большое скопление людей, будут закрыты для посещения в течение всего выходного дня. Кроме того, попасть в сам город-крепость петербуржцы, не имеющие там регистрации, как и туристы, не смогут. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проезд по дамбе Комплекса защитных сооружений (КЗС) в составе Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с 07:00 до 17:00 мск будет закрыт. Правом проехать по КЗС смогут воспользоваться лишь те, кто заблаговременно оформил пропуск, а также машины оперативных служб.

Затруднительно будет проехать и пройти по центру Петербурга: четыре главных моста города — Дворцовый (с 21:00 мск 24 июля до 14:00 25 июля), Благовещенский, Троицкий и Литейный (с 07:00 до 14:00 25 июля) будут разведены большую часть праздничного дня. Помимо этого, до 14:00 мск перекрыто движение транспорта по Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейскому проезду, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади, Мраморному переулку, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Также до этого времени закрыто движение по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Садовой улицы, Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы, Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице, набережной Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В.О. до Благовещенского моста, набережной Кутузова, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, съездам с Воскресенской набережной и Пироговской набережной на Литейный мост.

А до 17:00 мск в Кронштадте закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы, Макаровской улице, Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской улицы, Красной улице от Петровской улицы до Макаровской улицы.

Помимо утреннего и дневного перекрытия улиц и набережных, автомобилистам до 17:00 мск запретят парковаться на Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной и набережной Кутузова. И до полуночи воскресенья в Кронштадте по улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Советской улицы, Макаровской улице и проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.

Отразится парад и на пассажирах общественного транспорта. В связи с перекрытиями движения в центре автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай №3 будут следовать по объездным или укороченным трассам. С 7:00 до 14:00 25 июля отменяются все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1).

Для автомобилистов проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Петербурга до 14:00 мск 25 июля будет бесплатным, но только на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно.

«Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект (и в обратном направлении), тарифицируются в обычном режиме согласно действующим тарифам», — сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы».

Трансляция и салют

Посмотреть на Главный военно-морской парад во всех подробностях можно будет в прямом эфире ведущих российских телеканалов. Не отстают и местные телевизионщики. Например, телеканал «Санкт-Петербург» начнет вещание из открытой студии, которая расположилась на Стрелке Васильевского острова, с 08:55 мск, а завершится трансляция в 22:20 праздничным салютом. Отметим, что в этом году также из-за пандемии отменен традиционный гала-концерт на Дворцовой площади.

Что касается традиционного салюта, то в 22:00 мск первый пушечный залп у стен Петропавловской крепости дадут воспитанники Нахимовского училища, затем начнётся артиллерийский салют и фейерверк в Петербурге и Кронштадте. В ознаменование Дня ВМФ артиллерийские расчёты Западного военного округа произведут 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысят в диаметре 300 метров.

«Кроме того, в Кронштадте будет применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. За один салют данная пусковая установка обеспечивает выпуск свыше 2 тыс. выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Всего в обеспечении артиллерийского салюта будет задействовано более 200 военнослужащих округа, а также 24 орудия Д-44 и салютные установки от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО.