Москва, , 07:54 — REGNUM Список зарегистрированных в Белизе компаний включает данные об организации Bontro LTD, акциями которой владеет гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Об этом сообщил юрист Илья Ремесло в своём telegram-канале.

Павел Грудинин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Юрист опубликовал выдержку из онлайн-реестра зарегистрированных в Белизе международных корпораций. В этом реестре содержится и компания Bontro LTD.

«Обратите внимание — справа, напротив названия компании, надпись «Active», то есть действующая», — добавил Юрист.

Ранее Центризбирком исключил Грудинина из списка партии КПРФ на выборы в Госдуму. Это решение было принято после того, как Генпрокуратура предоставила информацию о том, что гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro LTD. При этом сам Грудинин не указал эту информацию в своей декларации кандидата в депутаты Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена обжаловать решение ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка на выборы в Госдуму.

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