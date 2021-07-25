Кызыл, 25 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН известил о сейсмическом событии в Туве 25 июля.

Цитата из д/ф «Кочевье». 2018. Россия Тува

Эпицентр землетрясения находился в Улуг-Хемском районе примерно в 65 км от Кызыла. Интенсивность в эпицентре составила 4,7, магнитуда 3,9.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июля, землетрясение силою 4,1 магнитуд произошло в Республике Алтай: в 15 км северо — западнее от населенного пункта Джазатор.

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