Кемерово, 25 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 25 июля в регионе выявили 203 новых носителей SARS-CoV-2, шесть пациентов скончались.

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Как сообщает оперативный штаб, 199 пациентов выздоровели. Всего в Кузбассе 42 008 человек вылечились от коронавируса.

Также известно, что в регионе медицинскую помощь получают 1889 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 16 087 человек.

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