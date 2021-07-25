Москва, 25 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Центр управления полётами провёл две плановые коррекции орбиты многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

Коррекция орбиты проведена с помощью двух импульсов маршевого двигателя №1. Следующие операции по выстраиванию орбиты назначены на 27 июля.

Новый российский модуль — первый за последние 11 лет — был запущен с космодрома «Байконур» 21 июля посредством ракеты-носителя «Протон-М». Планируется, что модуль состыкуется с Международной космической станцией 29 июля.

«Наука» расширит российский сегмент станции полезной площадью для проведения научных исследований и экспериментов. Также новый модуль оснащён бытовым отсеком и каютой для одного члена экипажа станции.