Благовещенск, 25 июля, 2021, 06:34 — ИА Регнум. О кончине министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова написал 25 июля в своем телеграм-канале губернатор Василий Орлов.

Жорж-Пьер Сёра. Соболезнование. 1886 г

ИА REGNUM) умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано». Орлов «Вчера вечером (24 июля — прим.) умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано».

Напомним, Курдюков занимал пост главы минцифры Амурской области с января этого года. За неделю до смерти — 17 июля — он попал в больницу. Как сообщали СМИ, он получил травму во время отдыха в пригороде Благовещенска.