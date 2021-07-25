Финикс , США, 25 июля, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Присоединиться к коллективному иску против Google, Facebook и Twitter предложил всем своим сторонникам экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 25 июля в ходе митинга в Финиксе в американском штате Аризона.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Твиттер

Как пояснил Трамп, ведущие технологические компании посягают на свободу слова, незаконно осуществляя цензуру в социальных сетях. Для противодействия этим IT-корпорациям и в качестве первого шага к восстановлению свободы слова в стране Трамп подал коллективный иск и призвал своих сторонников присоединиться к нему.

«Мы будем бороться, пока не вернём священное право на свободу слова», — добавил экс-президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший директор по правовой поддержке Комитета защиты журналистов Кортни Радш призвала активнее блокировать политиков в социальных сетях.