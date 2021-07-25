Финикс , США, , 05:23 — REGNUM Миллиарды долларов прибыли получит Россия после завершения строительства и запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп на митинге в городе Финикс в американском штате Аризона, трансляцию мероприятия вели все местные телеканалы.

Политик в очередной раз напомнил своим сторонникам, что ему удалось существенно затруднить строительство российского газопровода с помощью санкций. Администрация действующего президента США Джозефа Байдена, по мнению Трампа, одобрила запуск крупнейшего трубопровода в мире.

Трамп отметил, что теперь Россия сможет получить «миллиарды и миллиарды долларов» прибыли после завершения строительства газопровода. Также бывший президент США пояснил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддерживая строительство газопровода, «делала это для Германии», но на самом деле сделала большую ошибку. По мнению Трампа, Германия уже может «поднять белый флаг», так как до 70% энергоносителей будет получить из России.

Бывший глава Белого дома добавил, что в прошлом он лично говорил Меркель такие слова: «Мы расходуем миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдепе США провели больше десяти консультаций с властями Украины, обсуждая сделку по «Северному потоку-2».

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