Кабул, 25 июля, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Жители Афганистана, которых власти США согласились эвакуировать, не могут приехать в Кабул из-за наступления боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 июля сообщает телеканал NBC.

Tasnimnews.com Террористы. Афганистан

Тысячи афганцев, которых власти США согласились вывезти из Афганистана, должны самостоятельно добираться до столицы. Однако в свете наступления боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганцы сильно рискуют быть захваченными или убитыми, так как дороги уже контролируются боевиками.

Получить иммиграционные визы в США выразили желание около 18 тыс. афганцев, сотрудничавших с американскими военными, и около 53 тыс. членов их семей. Так как процесс получения визы длительный, то было выдвинуто предложение таким гражданам подождать эвакуации на американских военных базах, в том числе в третьих странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЦРУ Уильям Бернс завил о невероятном укреплении позиций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.