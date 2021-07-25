Луганск, 25 июля, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины упал в районе поселка Металлист в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. Об этом 24 июля сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По словам очевидцев, размах крыла беспилотника, на котором хорошо заметен сине-жёлтый украинский флаг, составлял более двух метров. При этом на крыле аппарат нёс два самодельных взрывных устройства. Общий вес боевого заряда составил около килограмма.

В Народной милиции ЛНР не исключают, что целью БПЛА могли быть жилые дома мирных граждан. При этом Минские соглашения запрещают полёты беспилотных аппаратов и боевой авиации вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина нашла причины для отказа от участия в заседаниях контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске.