Челябинск, 25 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Легковой и грузовой автомобиль столкнулись на трассе М-5 «Урал» под Челябинском, пострадал один человек. Об этом 24 июля передал «Первый областной».

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Авария произошла накануне, 24 июля, возле города Аша в Челябинской области, на 1561-м километре трассы М-5. По словам очевидцев, автомобили столкнулись почти на повороте.

Столкнулись «Лада Веста» и «КамАЗ», в результате чего грузовик опрокинулся. В дорожной аварии пострадал один человек — пассажир легковой машины 1963 года рождения, его доставили в больницу Аши.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка, было организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и 22 пострадавших в результате ДТП.