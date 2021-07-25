Тунис, 25 июля, 2021, 06:15 — ИА Регнум. У побережья Туниса спасены 208 мигрантов, едва не затонувших в Средиземном море, сообщает 25 июля агентство Anadolu.

Лодка с мигрантами

Мигрантов, пытавшихся переплыть море на лодках, спасла Национальная гвардия Туниса в ходе двух операций. Как рассказал представитель Нацгвардии Туниса Хусам Эддин аль-Джабали, первая спасательная операция была проведена 23 июля, вторая — 24 июля.

Мигранты пытались добраться по морю до Италии, но лодки, на которых они плыли, потерпели крушение.

«Национальной гвардии удалось в пятницу и субботу предотвратить 16 незаконных пересечений морских границ в направлении Италии и спасти 155 [мигрантов] на борту протекающих лодок», — сказал аль-Джабали.

Он добавил, что десять мигрантов были объявлены в розыск, еще 53 мигранта были спасены ранее 24 июля после того, как две лодки затонули у берегов Эль-Гадабны и Чеббы в Махдии — восточной провинции Туниса.

По словам аль-Джабали, 38 человек были арестованы в ходе профилактической операции в Сфаксе, Керкенне и Хаммамете, когда они отправились в Италию по Средиземному морю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 17 мигрантов в результате крушения судна у побережья Туниса.