Москва, 25 июля, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Аномальное похолодание ожидается в начале предстоящей недели в ряде регионов Урала и Западной Сибири. Об этом 24 июля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Цитата из м/ф «Дитя погоды». Реж. Макото Синкай. 2019. Япония Солнечный луч

По словам специалиста, уже 26 июля ожидается вторжение холодных воздушных масс на Урал и в Западную Сибирь. Понижение температуры воздуха начнётся в Заволжье и на Урале, затем к ним присоединятся Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская Кемеровская области и Алтайский край.

Температура воздуха в Екатеринбурге составит +17…+18 градусов, а в Омской, Новосибирской и Томской областях термометр покажет днём +20…+21, что ниже климатической нормы на 4−6 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России ожидается, по словам Вильфанда, опасная погода.