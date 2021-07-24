Брюссель, 25 июля, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Новое наводнение, вызванное проливными дождями, началось в ряде городов на юге Бельгии. Об этом 24 июля сообщил телеканал RTBF.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Уровень воды в реках начал подниматься около 19:30 — 20:00 по местному времени. Особенно сильно пострадали населённые пункты в провинции Намюр. В городе Динан, который расположен в 90 км от Брюсселя, потоками воды смыло дорожное покрытие, грязевые потоки сносили автомобили. Были заблокированы три железнодорожных переезда.

В городе Намюре жильцов одного из домов пришлось срочно эвакуировать из-за обрушения подмытой потоками воды стены. Также сообщается о подтоплении нескольких деревень. При этом информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сумма ущерба от предыдущего наводнения в Бельгии составила более €10 млрд.