Рим, 25 июля, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Многотысячные шествия против введения ковид-сертификатов, необходимых для посещения общественных учреждений, состоялись в более чем 80 городах Италии. Об этом 24 июля сообщает издание Repubblica.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Акции протеста не имели общего организационного ядра, призыв к протесту был распространён пользователями социальных сетей после решения правительства о введении ковид-сертификатов. Такой документ будет подтверждать прохождение вакцинации, перенесённое заболевание, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Сертификат необходим для посещения музеев, спортзалов, любых культурных и спортивных мероприятий, а также ресторанов и других заведений общепита.

Самое многочисленное шествие состоялось в Риме: здесь на акцию протеста собралось более трёх тыс. человек. В Милане против ковид-сертификатов протестовали около тысячи демонстрантов. В целом акции протеста носили исключительно мирный характер, сообщается лишь о ряде напряжённых моментов с полицией в некоторых городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению премьер-министра Италии Марио Драги, введение ковид-сертификатов позволит стране избежать повторного ухода на строгий карантин.