Барселона, Испания, 24 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 24 июля новичок каталонской «Барселоны» Мемфис Депай отметился забитым мячом в товарищеском матче с «Жироной». На 85-й минуте встречи нападающий сборной Нидерландов реализовал пенальти. Этот матч стал дебютным для Депая в составе новой команды. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Мемфис Депай перешел в каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно из французского «Лиона» на правах свободного агента. На данный момент стоимость нидерландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано на два года до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай был одним из лидеров проблемного «Лиона». В 37-ми матчах Лиги 1 Депай отметился 20-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами.

В составе сборной Нидерландов Мемфис Депай принял участие в четырех матчах Чемпионата Европы 2020, в которых набрал 2+2 очка по системе гол+пас.