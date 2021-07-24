Турин, Италия, 24 июля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. 36-летний центральный защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини хочет остаться в туринском «Ювентусе» еще на два сезона. Об этом 24 июля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport. На данный момент Кьеллини находится в статусе свободного агента.

Дарья Драй ИА REGNUM Джорджо Кьеллини. Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Также сообщается, что Джорджо Кьеллини хочет завершить профессиональную карьеру футболиста после Чемпионата Мира 2022 в Катаре.

Однако «Ювентус» вряд ли сможет гарантировать Кьеллини место в стартовом составе, так как 36-летний итальянец вряд ли сможет выиграть конкуренцию у 21-летнего защитника сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта, 34-летнего опытного Леонардо Бонуччи, 26-летнего Даниэле Ругани и 23-летнего Мериха Демирала.

В составе сборной Италии Джорджо Кьеллини стал победителем Чемпионата Европы 2020. В финале итальянцы одержали победу над сборной Англии со счетом 1:1 (3:2 в серии пенальти).

В прошедшем сезоне Джорджо Кьеллини принял участие в 25-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативным передачами.