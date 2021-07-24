Москва, 24 июля, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored назвал 31-летнего российского форварда Федора Смолов лучшим игроком матча первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Арсенал» (3:1). Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Федор Смолов провел на поле 90 минут, после чего был заменен. За время своего пребывания на поле российский форвард отметился забитым мячом, тремя успешными отборами, тремя обводками и двумя выигранными верховыми единоборствами. Также Смолов подал семь угловых. Точность передач футболиста составила 64%.

WhoScored оценил игру Федора Смолова на 9,03 балла из 10 возможных. Игру Рифата Жемалетдинова, отметившегося двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, портал оценил на 8,74 балла.