Лондон, 24 июля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. 23 июля издание The Sun сообщило, что руководство лондонского «Тоттенхэма» готово отпустить 27-летнего таранного форварда сборной Англии по футболу Харри Кейна в «Манчестер Сити» за 187 миллионов евро (160 миллионов фунтов). Однако руководство «горожан» намерено не готово платить такую сумму и намерено снизить стоимость трансфера.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

В прошедшем сезоне Харри Кейн принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Тоттенхэма» в 120 миллионов евро. Соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до конца сезона 2023/24.