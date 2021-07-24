Лондон, 24 июля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» продолжает работу на трансферном рынке в поиске забивного форварда. 24 июля издание Tuttomercatoweb сообщило, что «пенсионеры» могут заплатить 100 миллионов евро за 28-летнего таранного форварда миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Ранее Ромелу Лукаку уже выступал за лондонский «Челси» в период с 2011 по 2014 годы, однако его отношения с главным тренером «пенсионеров» Жозе Моуриньо не сложились, и бельгиец перешел в «Эвертон», где и стал нападающим мирового уровня.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 36-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро. Бельгиец является четвертым самым дорогим футболистом в мире после Килиана Мбаппе (160 млн евро), Эрлинга Холанда (130 млн евро) и Харри Кейна (120 млн евро).