Лондон, 24 июля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 30-летний испанский фланговый атакующий защитник Маркос Алонсо попросил руководство лондонского «Челси» отпустить его в миланский «Интер», который ищет замену на позицию ушедшего в «Пари Сен-Жермен» за 60 миллионов евро Ашрафа Хакими. Сообщается, что «пенсионеры» готовы отпустить Алонсо за 15−20 миллионов евро.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

В прошедшем сезоне Маркос Алонсо, проиграв конкуренцию Бену Чилуэллу, принял участие лишь в семнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Манчестер Сити» и «Бернли».

«Челси» подписал Маркоса Алонсо 31 августа 2016 года. Трансфер футболиста из «Фиорентины» обошелся руководству лондонского клуба в 23 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает испанца в 12 миллионов евро.