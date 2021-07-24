«Спартак» проиграл «Рубину» в первом официальном матче Руй Витории
Казань, 24 июля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 24 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник казанской команды Илья Самошников.
Для нового главного тренера «Спартака» Руй Витории этот матч стал первым в рамках официальных турниров.
Желтые карточки получили Филип Уремович, Оливер Абильдгор, Джордже Деспотович, Самуэль Жиго, Александр Зуев, Хвича Кварацхелия, Олег Шатов, Николай Рассказов, Александр Соболев и Резиуан Мирзов. На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Самошников, Зуев (Игнатьев, 75'), Ин Бом, Шатов (Йевтич, 73'), Абильдгор, Кварацхелия (Макаров, 83'), Деспотович, Хакшабанович.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Рассказов, Умяров (Мелкадзе, 82'), Зобнин (Крал, 82'), Мозес (Бакаев, 60'), Промес (Мирзов, 70'), Ларссон (Игнатов, 60'), Соболев.
Статистика матча («Рубин"/ «Спартак»)
Удары 7/9
Удары в створ 5/5
Владение 41%/59%
Угловые 3/10
Нарушения 13/16
«Рубин», набрав 3 очка, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» без очков временно расположился на пятом месте.