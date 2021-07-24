Казань, 24 июля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 24 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил защитник казанской команды Илья Самошников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дарко Евтич забивает за «Рубин»

Для нового главного тренера «Спартака» Руй Витории этот матч стал первым в рамках официальных турниров.

Желтые карточки получили Филип Уремович, Оливер Абильдгор, Джордже Деспотович, Самуэль Жиго, Александр Зуев, Хвича Кварацхелия, Олег Шатов, Николай Рассказов, Александр Соболев и Резиуан Мирзов. На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Самошников, Зуев (Игнатьев, 75'), Ин Бом, Шатов (Йевтич, 73'), Абильдгор, Кварацхелия (Макаров, 83'), Деспотович, Хакшабанович.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Рассказов, Умяров (Мелкадзе, 82'), Зобнин (Крал, 82'), Мозес (Бакаев, 60'), Промес (Мирзов, 70'), Ларссон (Игнатов, 60'), Соболев.

Статистика матча («Рубин"/ «Спартак»)

Удары 7/9

Удары в створ 5/5

Владение 41%/59%

Угловые 3/10

Нарушения 13/16

«Рубин», набрав 3 очка, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» без очков временно расположился на пятом месте.