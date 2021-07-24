Москва, 24 июля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. 24 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Анна Нэсси Рифат Жемалетдинов

Первый мяч на 22-й минуте встречи забил экс-полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев после передачи Данилы Степанова — 0:1. На 79-й минуте защитник «пушкарей» Артем Сокол покинул поле второй желтой карточки. На 80-й минуте фланговый нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов восстановил равновесие в счете после передачи Гжегожа Крыховяка — 1:1. Через 6 минут Жемалетдинов оформил дубль и принес «железнодорожникам» первую победу в сезоне — 2:1. На 89-й минуте Федор Смолов отметился забитым мячом и установил окончательный счет в матче — 3:1.

Желтые карточки, помимо Артема Сокола, получили Франсуа Камано и Евгений Марков. На матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Магкеев, Рыбус (Живоглядов, 69'), Серкейра, Рыбчинский, Баринов, Крыховяк, Куликов (Лисакович, 46'), Жемалетдинов, Камано (Миранчук, 61'), Смолов (Бабкин, 90').

«Арсенал»: Шамов, Сокол, Смольников, Новосельцев, Чаушич, Степанов, Костадинов (Довбня, 84'), Ткачев (Пантелеев, 67'), Хлусевич, Давиташвили (Кангва, 76'), Марков (Луценко, 76').

«Локомотив», одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице лиги. «Арсенал» без очков временно расположился на шестой строчке.