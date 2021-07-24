Казань, 24 июля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. 20-летний фланговый атакующий полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии по футболу в ближайшее время может подписать контракт с «Миланом». Об этом 24 июля сообщило издание Metaratings.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евсеев и Кварацхелия

Ранее сообщалось, что на Кварацхелию, помимо «Милана», претендуют мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин» 6 июля 2019 года из «Рустави» на правах свободного агента. Стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. Соглашение грузинского нападающего с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2020/21 Кварацхелия принял участие в 23-х матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также Кварацхелия стал одним из лучших футболистов в лиге по количеству успешных обводок.