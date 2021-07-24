Москва, 24 июля, 2021, 20:42 — ИА Регнум. 24 июля московский «Локомотив» объявил о переходе 25-летнего хорватского центрального защитника Тина Едвая из «Байера-04». «Железнодорожники» заплатили леверкузенскому клубу 4 миллиона евро за трансфер футболиста.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голевой момент у Локомотива

Контракт Едвай с «Локомотивом» рассчитан на четыре года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Тин Едвай принял участие в восьми матчах во всех турнирах (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Европы УЕФА), в которых отметился одной результативной передачей.

В первом туре Российской Премьер-лиги 2021/22 московский «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.