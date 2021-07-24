Москва, 24 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В российских городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, целесообразно строить трамвайные линии, а не метро, заявил 24 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Почему в городах-миллионниках нужно делать трамваи, а не метро? Большой поток — это Москва и Санкт-Петербург. И там есть смысл строить метро или развивать железную дорогу. В городах-миллионниках лучше делать трамваи», — объяснил он.

Хуснуллин привёл в пример проект продления линии метрополитена в Челябинске, куда будет интегрирован трамвай. Это городское сообщение, по его словам, пройдёт через центр города и затем пойдет по городской территории, что обеспечит лучшие показатели пассажиропотока.

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Ранее о необходимости федеральной поддержки Челябинску для обновления трамваев и троллейбусов сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.