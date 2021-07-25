25 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы российского МИД о том, что Запад не любит Россию.

Елизавета Коробова, , 02:11 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июля в социальной сети Facebook.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»). А вообще любовь западников нам до одного места. Не уразумели ещё?» — задаётся вопросом Владимир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никто не имеет права указывать России, что ей делать. Нашей стране нет никакой необходимости кому-то нравиться.

«Люди! Одумайтесь! Почему суверенное государство должно подстраиваться под мнение Запада? Каждая страна живёт своей жизнью, никто не вправе вмешиваться в её внутренние дела! Представьте себе, что человек с улицы пришел к вам в дом и стал указывать, что вам есть, где вам спать, с кем дружить и кого иметь. Ваша реакция? Уверена, пошлёте на известный адрес или спустите с лестницы головой вниз! Руки прочь от России!» — пишет Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому народу абсолютно всё равно на то, что о стране кто-то что-то думает, но власти почему-то как заворожённые смотрят в сторону Запада.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На мнение Запада надо наплевать. А вот то, за что российские власти так любят Запад и обращаются к его мнению, — это уже более интересная тема», — считает Анна Ф.

Часть людей считает, что Россия сделал всё, чтобы понравиться Западу, но Европа и США так и не приняли нашу страну в свою тесную семью.

«Даже странно, почему это он не любит Россию. Все деньги нашей вороватой элиты давно уже там. Дети, жёны, любовницы — тоже там. Элитная недвижимость — тоже там. А здесь — только рассуждения про «независимую политику». Лапша на ушах для плебса», — поделилась своим мнением Виктория Б.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего удивительного в нелюбви Запада к России нет. Внутри Европы до сих пор существуют конфликты, которым более сотни лет.

Флаги России. Алексей Колчин © ИА REGNUM

«А почему Англия не любит Францию, Польша Германию, Болгария Сербию, Нидерланды Англию и так далее? Ничего тут удивительного нет, кто-то кого-то обязательно не будет любить», — отмечает Галина И.

Нашлись и те, кто отмечает, что в геополитике нет такого понятия, как любовь.

«Какая может быть любовь в геополитике? Не понимаю. Есть взаимовыгодные отношения, либо же конкуренция. О любви тут говорить не приходится», — указывает Эдуард О.

Напомним, 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на вебинаре партии «Единая Россия» о том, что западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий.