24 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:42 — REGNUM Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть граждане России и российские компании, в том числе интернет-магазин Wildberries, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 июля в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот вообще! Кто бы мог подумать, что этот маленький и зловредный мальчик наломает больше дров, чем все предыдущие президенты на Украине вместе взятые. Мал клоп — да вонюч», — пишет Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский совершает большую ошибку, вводя санкции против представителей бизнеса на Украине, это не принесёт ему популярности среди населения страны.

«Мелкий злобный хомяк, играющий в политику. Что характерно, Зеленский стреляет чаще всего себе в ногу», — написал Сергей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что каких-либо понятных причин для включения интернет-магазина в санкционный список до сих пор нет.

«Чем, интересно, Зеленскому не угодил Wildberries? Наверное, президенту Украины поставили бракованный телефон с прослушкой от ФСБ России. Или эти негодяи курьерской службой поставляли танки Армата и другое вооружение на Украину. Угроза безопасности! Смех, да и только. А может этот супер предприимчивый глава страны арестовал счета с хорошими суммами и будет тырить с них бабки. Всё в рамках ранее отлаженной схемы воровства газа по транзиту, который теперь уже бесперспективный», — отмечает Владимир А.

Федеральная Служба Безопасности, ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Зеленский ведёт себя не вполне адекватно и принимает крайне неразумные действия, которые, по итогу, приведут в скором времени к экономической катастрофе на Украине.

«А что ему осталось? Только порадоваться своему указу, от которого всем ни холодно, ни жарко. В эти минуты он чувствует себя натуральным императором Наполеоном, настоящим, а не киношным. Да уж, дай власть человеку и ты увидишь, кто он на самом деле», — указывает Valerij H.

Ряд пользователей указывает на то, что введение санкций против интернет-магазина выглядит очень мелким решением для президента Украины.

«Странно, что они упустили санкции против детских магазинов и дворовых песочниц! Очень серьёзное упущение, угроза для Украины всё ещё не ликвидирована!» — издевается Anatoly V.

Нашлись и те, кто убеждены, что своими действиями Зеленский не наносит России существенного вреда, а вот украинский народ теперь будет лишён множества возможностей.

Wildberries. Пункт выдачи

«Когда санкции вводят США или ЕС, это вызывает улыбку, но когда Украина, уже гомерический хохот. Белое пятно на политической карте, обозначенной на одной из западных карикатур кучкой, пардон, дерьма, пытается заявить о своей субъектности в мировой политике, тогда как впору необходимо напоминать о своем существовании», — поделился своим мнением Boris S.

Напомним, 23 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о том, что глава страны ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть граждане России и российские компании, в том числе интернет-магазин Wildberries.