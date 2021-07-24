Москва, 24 июля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Компания «Газпром» не предлагала Украине покупать газ в России, а комментарии председателя правления Алексея Миллера о транзите газа через Украину относились к закупкам Евросоюза после 2024 года, сообщили 24 июля в управления информации Газпрома.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Таким образом в российской компании прокомментировали заявление председателя правления Нафтогаза Украины Юрия Витренко, который назвал неприемлемыми предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на закупку российского газа.

«Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким», — объяснили в Газпроме.

В российской компании добавили, что речь идёт об объемах транзита по будущим контрактам после 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина не примет «дискриминационные» предложения России о готовности увеличить транзит газа при условии дополнительных закупок Киевом российского топлива.